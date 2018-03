Direzione Pd, approvata relazione di Martina: 7 non l'hanno votata

La direzione del Partito democratico ha approvato il documento finale che recepisce la relazione del vicesegretario Maurizio Martina e che sancisce il "no" a qualsiasi tipo di alleanza, sia con il M5s sia con la Lega, per la formazione di un governo. Nel voto finale ci sono stati 7 astenuti, che dovrebbero far capo alla corrente di minoranza guidata da Michele Emiliano. Il governatore pugliese chiedeva di provare a dialogare con i pentastellati.