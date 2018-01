Direzione Pd ancora rinviata, Renzi: "Chiuderemo in nottata"

E' una storia infinita la direzione del Pd convocata per decidere le liste elettorali. Rinviata una prima volta alle 20, poi alle 22:30, slitta ora a notte fonda. "Vi chiedo scusa del ritardo: ci aggiorniamo tra circa mezz'ora - ha detto Matteo Renzi alle 00:20 -. Non possiamo rinviare a domani perché c'è la scadenza dei termini". Il segretario del partito ha spiegato quindi ai membri della direzione che sulle liste si chiuderà in nottata.