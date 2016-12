Dimissioni vertici Atac, Rettinghieri: intromissione assessore Meleo

"Le mie dimissioni sono motivate puntualmente. Una delle ragioni che mi ha spinto a lasciare nasce da un'intromissione che non mi ha fatto piacere; da una lettera ufficiale che l'assessore Meleo ha indirizzato a Brandolese e me in cui si intromette in affari di una società, anche se partecipata". Lo ha affermato l'ex dg Atac, Marco Rettighieri, aggiungendo: "E' una palese violazione delle regole del buonsenso".