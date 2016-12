Dimissioni Marino, Renzi: ma quale mandante? Nessuna congiura

"Ma quale mandante, ma quale congiura. Una città o funziona o non funziona, se non funziona bisogna prenderne atto". Lo ha detto il premier Matteo Renzi replicando alle parole dell' ex sindaco Ignazio Marino . "Sono convinto che con il lavoro di Tronca , di Gabrielli e dei collaboratori, ridaremo ai romani fiducia e entusiasmo", ha aggiunto.

"Una città funziona se il sindaco riesce a far funzionare gli autobus, a sistemare le strade. O funziona o non funziona", ha spiegato ancora Renzi che poi ha sottolineato: "Adesso stoppiamo le chiacchiere e mettiamoci a parlare di cose concrete".



"Consiglieri dimessi? Questione stile" - "I 26 consiglieri si sono dimessi per porre fine a questo balletto. E' stata una questione di stile", ha aggiunto il premier.



"Con Tronca ridaremo fiducia e entusiasmo a Roma" - "Occorre tornare ad avere convinzione e fiducia dei propri mezzi dire 'sono un cittadino romano' era un vanto, ora è motivo di preoccupazione e scandali. Sono convinto che con il lavoro di Tronca, di Gabrielli e dei collaboratori, ridaremo ai romani fiducia e entusiasmo".



Marino: "Renzi ignora grande lavoro fatto" - Non si è fatta attendere la replica di Marino. "Con le sue dichiarazioni il presidente del Consiglio conferma di avere un'idea sommaria e insufficiente della situazione di Roma", ha scritto l'ex sindaco su Facebook. Renzi "ignora i tanti interventi di cambiamento radicale" fatti.