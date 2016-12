Dimissioni di Napolitano, Obama lo chiama per congratularsi dell'operato

22:49 - Giorgio Napolitano ha ricevuto una telefonata da Barack Obama, che "gli ha rinnovato amichevoli riconoscimenti per il suo operato come capo dello Stato e per la sua azione nell'ambito delle relazioni tra Italia e Usa". Lo ha reso noto il Quirinale. "Nell'intenso scambio di opinioni che è seguito si è sottolineata la necessità di un rilancio congiunto della crescita economica e sociale negli Stati Uniti e in Europa", si legge nel comunicato.

"Il Presidente della Repubblica - informa la nota - ha ricevuto nel pomeriggio una telefonata del Presidente degli Stati Uniti, Barack H. Obama, che gli ha formulato i suoi cordiali auguri per il nuovo anno e rinnovato amichevoli riconoscimenti per il suo operato come Presidente della Repubblica Italiana e per la sua azione nell'ambito delle relazioni internazionali ed in particolare in quello delle relazioni tra Italia e Stati Uniti".



Al termine della conversazione, conclude la nota del Colle, "entrambi si sono ripromessi di mantenere un contatto personale e di rincontrarsi alla prima occasione a Washington o a Roma".



Obama: con Napolitano accordo su riforme Ue e crescita - Obama e Napolitano "sono d'accordo sulla necessità di accompagnare le riforme strutturali a misure per supportare la crescita in Europa". Lo scrive la Casa Bianca dopo la telefonata tra i due leader.