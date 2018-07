Dignità, Di Maio: "Potenzieremo quel decreto, sarà un dl 2.0"

"Abbiamo pronto un emendamento sui voucher e credo che nascerà un decreto dignità 2.0". Lo annuncia il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, spiegando che "potenzieremo quel dl perché abbiamo fatto alcuni interventi: il primo riguarda gli sgravi per le assunzioni a tempo indeterminato dei giovani, soprattutto al sud. Non ci sarà solo una stretta per i contratti a tempo determinato, ma ci saranno incentivi per l'assunzione dei giovani".

I voucher sono stati caldeggiati soprattutto da coltivatori e imprenditori del turismo per le assunzioni durante i lavori stagionali, ma la norma riguarderà anche gli enti locali. Viene mantenuta la tracciabilità dello strumento che potrà essere utilizzato soltanto da studenti, pensionati e disoccupati. Vale l'autocertificazione.



Nel pacchetto di emendamenti concordati nella maggioranza sono poi previste norme per potenziare i centri per l'impiego e la proroga di due anni del bonus per assumere chi ha meno di 35 anni. Si ammorbidisce molto la tenaglia contro le delocalizzazioni: le imprese che vogliono espatriare perdono il diritto agli incentivi se la diminuzione dei posti di lavoro supera il 50 per cento e non il 10 per cento.



Sempre tra le modifiche c'è lo stop all'equiparazione delle sigarette elettroniche al tabacco con conseguente minore tassazione delle e-cig. Il termine per gli emendamenti - su cui si teme in aula l'ostruzionismo delle opposizioni - è lunedì. Le commissioni Finanze e Lavoro di Montecitorio inizieranno a votarli a partire da martedì.