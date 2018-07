Dignità, Boccia: "Decreto antitetico al contratto" | Di Maio: "Non ha letto bene"

"Senza alcuna polemica dico che è antitetico al contratto di programma che verte su reddito di cittadinanza e flat tax". Così Vincenzo Boccia , presidente di Confindustria, dal Giffoni Film Festival , sul decreto Dignità . Negativo quindi il parere di Boccia sul testo dell'atto normativo del governo in tema di lavoro. Luigi Di Maio , ministro dello Sviluppo Economico, ribatte: "Forse non lo ha letto bene. Di sicuro non abbiamo bisogno di lui per interpretarlo".

Di Maio risponde - Immediata la replica di Di Maio via Facebook: "Per noi l'unica opinione che conta è quella dei cittadini e, da quello che mi dicono tutte le persone che incontro, del decreto Dignità c'era bisogno come il pane. Gli italiani premiano la coerenza: la lotta al precariato, all'azzardopatia, alle delocalizzazioni selvagge e alla burocrazia sono punti fondanti del nostro contratto di governo".



Nel post sul social network, il capo politico del Movimento 5 stelle a supporto della sua tesi riprende infatti un recente sondaggio pubblicato sul Corriere della Sera, incentrato sui contenuti del decreto: "Tre italiani su quattro esprimono un giudizio positivo sulla stretta alle imprese che delocalizzano dopo aver ricevuto agevolazioni dallo Stato (75%), nonché sull'introduzione di limiti alla pubblicità per le aziende del gioco d'azzardo (74%), e una quota analoga (71%) concorda con l’aumento degli indennizzi ai lavoratori nei casi di licenziamento senza giusta causa e la restituzione proporzionale di eventuali aiuti statali per chi licenzia (71%)."