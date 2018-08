Diciotti, Viminale: "Posizione non cambia, siamo in attesa dell'Ue"

La posizione del Viminale sulla nave Diciotti della Guardia costiera non cambia. E' quanto emerge da fonti vicine a Matteo Salvini. Così come spiegato da Luigi Di Maio, all'interno del governo non ci sarebbero tensioni. Al contrario il ministro dell'Interno ha apprezzato le parole di Di Maio sull'Unione europea. Al Viminale si resta quindi in attesa di segnali concreti da parte degli altri Paesi Ue.