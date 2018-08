Diciotti, Viminale: linea non cambia dopo no Ue a quote migranti

"Al vertice Ue, nessuno Stato ha avanzato una concreta apertura per risolvere il caso della nave Diciotti. La linea del Viminale quindi non cambia: dalla nave non sbarca nessuno". Lo hanno affermato fonti del ministero dell'Interno sottolineando che "su questo fronte il governo è compatto". "L'Italia ha accolto 700mila stranieri negli ultimi anni", hanno proseguito le fonti. Questa è "l'ennesima dimostrazione che l'Europa non esiste".