Diciotti, Viminale:dialogo tra governo e Paesi per trovare soluzione

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il governo italiano continuano a lavorare alla ricerca di soluzioni, nonostante il nostro Paese sia stato lasciato solo dall'Europa. Lo affermano fonti del Viminale in relazione alla vicenda della nave Diciotti. "L'esecutivo è al lavoro per trovare un Paese che accolga parte dei immigrati a bordo della Diciotti. C'è un dialogo aperto anche con altre istituzioni. Il principio è che non paghino gli italiani".