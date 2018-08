Diciotti, Salvini: "Verifiche sulla nave per trovare profughi veri"

"Sto valutando la possibilità di fare procedure di identificazione e riconoscimento per individuare profughi veri, che sono la minoranza, dai finti profughi prima ancora che le persone sbarchino". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in merito al caso della nave Diciotti. "Se in Europa fanno finta di non capire, come hanno detto giustamente Conte e Di Maio vedremo di pagare l'Europa un po' di meno", ha aggiunto.