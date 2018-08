Diciotti, Salvini: "Per migranti illegali seguo il modello australiano"

"Il mio obiettivo è il No Way australiano . Sulla Diciotti sono tutti immigrati illegali. L'Italia non è più il campo profughi d'Europa. Con la mia autorizzazione non scende nessuno". Lo ha affermato il ministro dell'Interno Matteo Salvini, spiegando: "Con Di Maio lavoro molto bene. Qualcun altro ha tanto tempo per parlare, penso al presidente della Camera , che ogni tanto dice l'esatto contratto del M5s : è un problema che si risolveranno loro".

Salvini ha quindi spiegato come il suo obiettivo non sia "la redistribuzione in Europa, ma che ci siano nei Paesi di partenza degli sportelli europei che decidono chi ha diritto di partire" e chi ne ha diritto venga "in aereo non sui barconi". "Chi viene coi barconi non entra".



Salvini: "Su Diciotti, se vogliono interrogarmi pronto a spiegare" - E proprio sul caso della Diciotti, su cui la Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta per sequestro di persona e arresto illegale, per il trattamento ricevuto dai migranti a bordo, Salvini, intervistato a Rtl, si è detto tranquillo: "Io non temo assolutamente nulla, ho la coscienza a posto. Se c'è qualche procuratore che mi vuole interrogare, sono pronto domani mattina a spiegare le mie ragioni".



Quanto al fatto che l'indagine sia stata aperta contro ignoti, il ministro dell'Interno ha aggiunto: "C'è un errore, perché non sono ignoto, mi autodenuncio". Salvini ha poi sottolineato di rispondere "al mandato che mi hanno dato gli italiani il 4 marzo. E loro mi chiedono più sicurezza".