Diciotti, Gentiloni: "Governo si piega a Salvini, dov'è la regia?"

"Il governo si è piegato alle scelte di un singolo ministro e l'Italia, a furia di minacce, è rimasta sola in Europa". Commenta così su Facebook il caso Diciotti e Salvini l'ex premier Paolo Gentiloni, che continua: "Che fine ha fatto la sbandierata cabina di regia? Una riunione di due giorni fa sull'emergenza arrivi in Spagna è stata presentata come un vertice sulla Diciotti. Risultati? Zero. E adesso minacciamo riserve sul bilancio Ue".