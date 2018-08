Diciotti, Farnesina: no di Budapest ad accogliere parte dei migranti

L'Ungheria non ha dato la disponibilità ad accogliere una parte dei migranti salvati in mare dalla nave Diciotti. Lo ha annunciato la Farnesina, dopo l'incontro avvenuto giovedì sera tra il ministro degli Affari Esteri, Enzo Moavero, e il suo omologo ungherese, Peter Szijjarto. Budapest, tuttavia, ha tenuto a sottolineare come, a suo avviso, vi fosse notevole identità di vedute con Roma in tema di politiche migratorie europee.