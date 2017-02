"Berdini sapeva di parlare con un giornalista - è la conclusione che dà Mattia Feltri -. Voleva che queste notizie uscissero".



Berdini: "Con cronista due colloqui, non sapevo di essere registrato" - Da parte sua Berdini al momento si è limitato a dire di non aver saputo "di essere registrato". "I colloqui con questa persona sono stati due - ha quindi aggiunto l'assessore capitolino -. Uno appena finito il convegno al quale stavo partecipando. Il secondo colloquio è avvenuto fuori, mi stava aspettando. E' lì che si è qualificato anche come giornalista". All'inizio del primo colloquio "si è avvicinato insieme ad alcuni del M5s miei amici".