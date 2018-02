Di Maio: "Via il 2 per mille ai partiti e legge conflitto interessi"

"Se avremo la maggioranza elimineremo il 2 per mille ai partiti, faremo in modo che ci sia massima trasparenza su fondazioni e casse dei partiti e faremo una legge sul conflitto d'interessi". Lo promette il leader M5s Luigi Di Maio in una conferenza stampa su finanziamenti ai partiti e lobby. "Vogliamo tutelare i portatori d'interesse - aggiunge -, ma i partiti sono tangenti-dipendenti. L'Italia è all'anno zero nel rapporto lobby-forze politiche".