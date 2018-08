Di Maio: "Vergogna Autostrade, confermiamo revoca concessione"

"Confermo la volontà di revocare la concessione ad Autostrade". A ribadirlo è il vicepremier, Luigi Di Maio, che rileva come "prima ancora che il governo annunciasse il ritiro della concessione, già la Borsa aveva condannato Atlantia. Era chiaro che chi doveva fare le manutenzioni non le aveva fatte". E sottolinea: "E' vergognoso da parte di Autostrade pensare non ai morti ma ai profitti e ai numeri in Borsa".