Di Maio: "Ue sia solidale e intervenga su caso Aquarius"

"L'Europa deve battere un colpo, questa vicenda dimostra che siamo stati lasciati soli. Mentre noi siamo stati disposti per anni ad accogliere migliaia di migranti, Malta non è disponibile ad accogliere centinaia". Così Luigi Di Maio sottolineando che "questa Europa non è solidale e o l'Ue diventa solidale o è un problema per il Paese. Spero che le massime autorità intervengano e ci diano una mano".