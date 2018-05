Di Maio: sono ottimista, se ci attaccano siamo su buona strada

"Oggi è stata una giornata produttiva. Stiamo lavorando per il cambiamento dell'Italia". Così Luigi Di Maio su Fb al termine dell'incontro sul contratto di governo con Matteo Salvini. "Siamo sulla buona strada, sono ottimista e non solo sulla discussione al tavolo ma per quelli che la temono e ci stanno attaccando: vuol dire che siamo sulla buona strada", ha quindi aggiunto il leader M5s.