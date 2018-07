Di Maio: "Se voucher introdotti per sfruttare, ci sarà muro del M5s"

Se il tema dei voucher "deve essere reintrodotto nel decreto Dignità per sfruttare di nuovo, la gente troverà un argine, anzi un muro in cemento armare armato del M5s". Lo ha detto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, aggiungendo: "Se vogliamo discutere della natura per cui erano nati, cioè per lavori che non sono a rischio sfruttamento e richiedono un pagamento quotidiano, non abbiamo mai detto di essere contrari".