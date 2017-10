Di Maio: "Se Raggi viene condannata interviene codice M5s"

"Se Virginia Raggi sarà condannata noi non siamo garantisti, interviene il nostro codice etico" che prevede la sospensione. Lo ha detto il candidato premier del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, nel corso di un'intervista televisiva. In merito alla legge elettorale su cui è stata posta la fiducia, Di Maio ha detto che "permetterà ai piccoli partiti di tornare in Parlamento per ricattare il governo".