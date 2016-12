Di Maio: "Se cade Renzi niente governo unità nazionale"

Per Di Maio infatti "questi governi di unità nazionale si sono sempre trasformati in una fregatura per i cittadini". Silvio Berlusconi aveva invece dato il suo assenso a quest'ipotesi nel caso in cui vincesse il "no" al referendum di ottobre.



Comunali Roma, Virginia Raggi ha l'ultima parola - "Sarà sempre Virginia Raggi ad avere l'ultima parola, come sancisce la Costituzione. Noi del M5S saremo tutti uniti per darle una mano, come parlamentari europei, come deputati. Sarà un supporto, non certo un controllo. Noi vogliamo fare questa impresa storica, di salvare Roma e punire tutti quelli che l`hanno umiliata", ha sottolineato il vicepresidente della Camera.



"Grillo assente al comizio di questa sera" - Sull'assenza di Beppe Grillo dal comizio finale di questa sera a Roma della candidata Virginia Raggi come sindaco, ha aggiunto che "Grillo ci sarà come c'è sempre stato, anche se non sarà sul palco. Il M5S cammina sempre più sulle gambe degli iscritti e del movimento. Beppe Grillo non è più il megafono del Movimento, perché non ce n'è più bisogno".