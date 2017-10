Di Maio: Rosatellum 2.0 è inciucio FI-Pd per fermare M5s, ci temono

"Stanno facendo una legge elettorale per fermare il M5s, in cui FI e Pd si trovano perché stanno facendo un grande inciucio per arginare il nostro Movimento". Lo afferma Luigi di Maio, sottolineando che con il Rosatellum 2.0 "se prendi il 30% dei voti rischi di ottenere solo il 15% dei seggi". Secondo il deputato pentastellato, "siamo ancora una volta di fronte al partito unico che si organizza contro di noi perché ha paura".