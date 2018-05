Di Maio: "Rapporto con Salvini? Come su Facebook, relazione complicata"

Il Quirinale è al lavoro per definire la squadra del governo di garanzia. Secondo le ultime indiscrezioni, l'incarico non sarà affidato prima di mercoledì. Il presidente Sergio Mattarella è al lavoro con i suoi collaboratori per la scelta del premier e dei ministri che dovranno comporre l'esecutivo che il capo dello Stato invierà alle Camere alla ricerca di una fiducia che in queste ore pare difficile ottenere.