Di Maio: pronti a confronto con tutti su presidenti Camera e Senato

Il M5s è "aperto al confronto con tutte le forze politiche, a partire dalla definizione dei presidenti di Camera e Senato". Lo ha detto il leader del Movimento, Luigi Di Maio, commentando i risultati delle elezioni politiche. "Per noi questa tornata elettorale è stata un trionfo, abbiamo triplicato il numero di parlamentari in entrambe le Camere. Oggi per noi inizia la Terza Repubblica, che sarà la Repubblica degli italiani", ha aggiunto.