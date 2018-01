Di Maio: "Pd usa Roma e Torino contro di noi e copre sue malefatte"

"Sono giorni che vedo utilizzare Roma e Torino contro di noi in campagna elettorale". Il candidato premier M5s Luigi Di Maio lancia questa accusa coinvolgendo anche il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni che, dichiara, "è intervenuto in questa bagarre politica. Pensavo che avesse rispetto della sua figura istituzionale, invece è sceso nella mischia ad alimentare questa propaganda che serve soltanto per coprire le loro malefatte con le banche".