Di Maio: ok dialogo con Pd, Lega non ha voluto

"Accetto la richiesta del capo dello Stato e presto incontrerò il presidente della Camera per valutare la possibilità di questo percorso, visto che dall'altra parte non hanno voluto ascoltare i loro stessi elettori che chiedevano a Salvini di fare questo passo". Così Luigi Di Maio sul blog. "E' la settimana decisiva, sono ottimista perché non sarà un'alleanza: quello che valeva per la Lega, vale anche per il Pd. Le condizioni non cambiano", aggiunge.