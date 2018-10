Di Maio: non alzo i toni con questa Ue perché tra 6 mesi sarà finita

"Non voglio alzare i toni con l'Europa perché, diciamolo chiaro, questa Europa qui tra sei mesi sarà finita". Lo ha affermato il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, sottolineando che dalle prossime elezioni europee si aspetta "un terremoto politico in Ue proprio come c'è stato con il voto in Italia". "Voci che oggi fanno fatica a farsi ascoltare in Europa avranno, dopo il voto, il quadruplo della forza avuta in questi anni", ha aggiunto.