Di Maio: "Modificheremo lo statuto M5s, ma la posizione di Grillo non si discute"

" Grillo e il suo futuro non sono in discussione nel Movimento 5 Stelle". Lo ha assicurato il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio , ospite al Giffoni Film Festival. "Dobbiamo metter mano allo statuto per adeguare qualche articolo, ma tutto quello che decideremo sarà ratificato dai nostri iscritti e non sarà niente che stravolgerà il Movimento", ha spiegato a Tgcom24.

"La figura di Grillo - ha sottolineato - non è in discussione. Lui il passo di lato lo ha già fatto tempo fa".



Lo statuto e il Movimento - La questione della modifica allo statuto è tornata di nuovo alla ribalta. "Dobbiamo metter mano allo statuto per adeguare qualche articolo, ma tutto quello che decideremo sarà ratificato dai nostri iscritti e non sarà niente che stravolgerà il Movimento. Voglio rassicurare tutti - ha spiegato - perché ho letto tante cose in queste ore".



Di Maio è poi tornato sulle polemiche per la "lobby del cancro": "Sono un cittadino della Terra dei Fuochi. Ho spiegato chiaramente che non c' era nessun fine di offendere, e ci mancherebbe, i malati di cancro". "Mi batto in Parlamento da tre anni contro l'inquinamento ambientale che ha causato tanti morti per tumore".