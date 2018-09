Di Maio: manovra coraggiosa ma terrà conti in ordine

"Non è che io dico devo sforare il 3%" per quanto riguarda il rapporto deficit/Pil, "con atteggiamento infantile, perché voglio combattere l'Europa. Noi abbiamo delle priorità sugli impegni da realizzare. Stiamo mettendo a punto una legge di Bilancio coraggiosa ma che terrà i conti in ordine. Io credo che sarà possibile, fra uno o due mesi avrete la possibilità di verificare se queste sono velleità o no". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio.