Di Maio: "M5s non ha a che fare con Le Pen o Afd"

Luigi Di Maio, alla fine della sua visita a Washington, prende nettamente le distanza da movimenti populisti e xenofobi come quello di Le Pen o come Alternative fur Deutschland. "Durante questa visita volevano sapere da noi se ci consideriamo in questa famiglia di partiti emergenti in cui ci sono Le Pen, Alternative fur Deuchland o altro. La risposta è no. Con queste forze politiche non vogliamo averci nulla a che fare", ha spiegato Di Maio.