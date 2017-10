Di Maio: "M5s non di destra o sinistra, ma argine ad astensione"

"Non mi posso immaginare questo Paese negli ultimi 5 anni senza M5s. Negli ultimi tempi avrebbero stuprato la Costituzione due volte, invece noi l'abbiamo salvata". Così Luigi Di Maio nel suo primo discorso da candidato premier del M5s a Rimini. "Abbiamo coinvolto le persone in un bel progetto né di destra né di sinistra. Noi non siamo né di destra né di sinistra: siamo stati l'argine all'astensione. Portiamo avanti le buone idee", ha aggiunto.