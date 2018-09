20 settembre 2018 13:00 Di Maio in Cina su volo di linea: "Classe business? No, economy. Ecco le prove" "Mai preso un volo di Stato in 3 mesi e mezzo da ministro, esattamente come vi avevo promesso", scrive su Instagram

"In partenza per la Cina. Si vola con aerei di linea ovviamente. Mai preso un volo di Stato in 3 mesi e mezzo da ministro, esattamente come vi avevo promesso". Lo scrive su Instagram il vicepremier Luigi Di Maio, sottolineando di stare viaggiando in economy. A riprova di ciò mostra anche brevemente il biglietto. Ma sui social scoppia subito la polemica: "Il posto 5C è in business, non in economy". Pronta la controreplica del ministro, che posta la foto integrale del bilglietto dimostrando così di essere effettivamente in economy.

Effettivamente il 5C, sul volo KLM 1604 da Fiumicino ad Amsterdam di solito equivale alla business class, ma in caso di posto invenduto può essere declassato ad economy, come accaduto probabilmente in questa tratta. Di Maio ha poi mostrato l'altro biglietto, quello da Amsterdam a Chengdu, in cui si evince chiaramente che anche qui il suo posto, il 16H, è in economy.