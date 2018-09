Di Maio: "I ricorsi sui vitalizi? Non faranno una bella fine"

"I ricorsi contro i tagli dei vitalizi non faranno una bella fine". Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio. Contro il taglio sono almeno un migliaio gli ex parlamentari che si sono appellati agli organi interni della Camear. "Quei signori della prima repubblica sono giudicati da un organo che loro hanno voluto fosse politico con cui si sono sempre blindati in questi anni. Adesso questo organo non è più in mano a loro", ha detto Di Maio.