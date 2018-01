Di Maio: "Grillo non ha abbandonato il Movimento"

"Beppe Grillo non ha abbandonato il Movimento, resta il garante di quella forza che ha fondato". Lo ha detto, a Matrix, il candidato premier del M5s, Luigi Di Maio, aggiungendo che Grillo "continuerà a raccontare il futuro del Paese come ha sempre fatto. Da 30 anni si occupa di temi che riguardano l'Italia e ha anticipato le tendenze". "Il processo di trasformazione del Movimento è in corso e non si è mai fermato", ha aggiunto Di Maio.