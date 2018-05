Di Maio: governo presidente non ha i numeri, no da M5s e Lega

"Per il governo del presidente oggi non ci sono i numeri, perché il M5s non c'è e a quello che sento non c'è neanche la Lega. Non voteremmo la fiducia a un governo del presidente". Lo ha detto il capo del M5s Luigi Di Maio a "1/2h in più". Aggiungendo: "Non sta ancora succedendo ma il rischio che vedo io è un rischio per la democrazia rappresentativa. Io non minaccio nulla ma il rischio di azioni non democratiche può esserci".