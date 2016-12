Di Maio: governo di scopo?M5s a Palazzo Chigi solo con voto italiani

Nessun governo di scopo in caso di vittoria del No al referendum costituzionale, ma un "momento" per cambiare la legge elettorale. E' questa la linea del M5s, come spiega Luigi Di Maio. "Se vince il No e se Renzi si dimette in quel caso sarà il Capo dello Stato a tracciare la strada. Noi al governo ci andiamo con i voti degli italiani ma allo stesso tempo sappiamo che probabilmente, se vince il No, ci sarà un momento sulla legge elettorale".