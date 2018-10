Di Maio: Farabollini nominato commissario straordinario per sisma

"Piero Farabollini è il nuovo commissario straordinario per il terremoto. Lo abbiamo nominato al Consiglio dei ministri e voglio per prima cosa fargli i migliori auguri perché ora ha davanti a sé tante responsabilità e un compito che non è facile". Lo scrive su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio. "Martedì - annuncia ancora Di Maio - sarò assieme a lui ad Accumoli per un sopralluogo. I terremotati non sono più cittadini di serie B".