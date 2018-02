Di Maio: "Denunceremo i candidati massoni per danno di immagine"

"Visto che anche Ainis sostiene la nostra tesi, che i candidati nelle liste non sono più candidati perché la forza politica non li ritiene tali, possono rinunciare alla proclamazione, chiederemo loro di andare in Corte d'Appello e rinunciare, così che tutti i cittadini possano votare tranquillamente" ha continuato il candidato premier del M5s.



"Lo stesso vale per chi non ha rispettato le donazioni - ha sottolineato -. Non sono tutti ricandidati quelli che non hanno restituito, ma quelli che sono candidati anche a loro verrà chiesto di rinunciare. Io ora chiedo alle altre forze politiche di fare lo stesso: il Pd per esempio questa volta ha più imputati del centrodestra".



Di Maio ha poi rincuorato i sostenitori del Movimento sulla situazione in vista delle elezioni. "Come avete visto dai sondaggi non solo non ci stanno facendo male, ma stiamo crescendo - ha sottolineato il candidato premier del M5s -. Il tema legato a quella che loro chiamano 'Rimborsopoli', che in realtà riguarda alcuni parlamentari che non hanno donato quello che dovevano e per questo sono stati messi fuori, è una questione che ha visto attacchi nei nostri confronti che hanno indebolito gli altri. Renzi perde e noi vinciamo. Non è un tema di consenso, ma di rispetto delle regole".



"Con i soldi che recupereremo dalla denuncia per danno d'immagine al M5s - ha poi concluso - faremo partire nuove imprese con il Fondo per il microcredito così da dar lavoro a chi non ce l'ha in Italia. Dobbiamo essere orgogliosi del M5s".