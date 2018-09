Di Maio: da metà marzo sarà erogato il reddito cittadinanza

"Da metà marzo 2019 saranno avviati i centri per l'impiego con il reddito di cittadinanza erogato". Lo ha detto il vicepremier, Luigi Di Maio. Il ministro annuncia anche la "proposta per incominciare ad eliminare le leggi inutili per le imprese. Siamo arrivati ad una proposta che elimina 140 leggi". Lo ha ribadito Di Maio spiegando che "ci sarà un codice unico con norme uniche".