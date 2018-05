Di Maio: contratto non è alleanza, non ci fidiamo di altri partiti

"Nella nostra storia abbiamo sempre corso da soli, perché delle altre forze politiche non ci siamo mai fidati. Infatti abbiamo proposto un contratto e non un'alleanza". Lo ha detto il leader del M5s, Luigi Di Maio, durante una diretta streaming su Facebook. "Se riusciamo a chiudere il contratto con la Lega, mettendo tutti i temi che servono, sarà una bomba, in senso positivo: è il momento dei coraggiosi", ha aggiunto.