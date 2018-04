Di Maio: "Con Berlusconi Salvini si condanna all'irrilevanza"

"Vedo che la Lega ha promesso il cambiamento, ma preferisce tenersi stretto Berlusconi e condannarsi all'irrilevanza". Lo afferma il capo politico del Movimento 5 Stelle , Luigi Di Maio , con un post su Facebook. "Adesso per completare l'opera, consiglio a Salvini di chiedere l'incarico di governo al presidente Mattarella e di dimostrare come possa governare con il 37%. Da noi la grande ammucchiata non avrà un solo voto", aggiunge.

"Quando Salvini vorrà governare per il bene dell'Italia ci faccia uno squillo, gli diremo se saremo ancora disponibili a lavorare con lui al contratto di Governo", scrive Di Maio dopo il vertice andato in scena a Ivrea (Torino) con Beppe Grillo e Davide Casaleggio. I tre non si vedevano dai giorni immediatamente successivi alle elezioni politiche.



Grillo: "Governo? Succederà una cosa meravigliosa" - "Ma rilassatevi un po', succederà una cosa meravigliosa. Siamo un Paese straordinario". Lo ha detto Grillo, uscendo dalla villa di Gianroberto Casaleggio dove si è svolto il pranzo con Luigi Di Maio e Davide Casaleggio rispondendo alla domanda dei giornalisti se il Governo del M5s si farà. "Con Di Maio siamo in buonissime mani, Luigi si sta comportando benissimo", ha aggiunto.