Di Maio: "Bene che Salvini abbia smentito sulla schedatura dei rom"

"Mi fa piacere che Salvini abbia smentito qualsiasi ipotesi di censimento, registrazione o schedatura: se una cosa non è costituzionale non la si può fare". Lo ha detto Luigi Di Maio riferendosi alle dichiarazioni di Matteo Salvini sui rom. "Bene occuparsi di immigrazione ma prima occupiamoci dei tanti italiani che non possono mangiare", ha aggiunto il vicepremier e ministro del Lavoro.