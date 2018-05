Di Maio avverte Salvini: "Tra qualche giorno il 'forno' si chiude" | Leader leghista: "Se vuole Renzi si accomodi"

"Non considero il centrodestra unito" - "Io non ho mai voluto dividere il centrodestra, perché non lo considero una cosa sola: nessuno ha votato centrodestra", aggiunge Di Maio durante la puntata di "Otto e mezzo". "Milioni di italiani hanno votato per Salvini, qualche milione per Forza Italia e qualche altro milione per Meloni", spiega. Secondo Di Maio, "lo show di Berlusconi dimostra ulteriormente che il centrodestra non esiste. Ha tre leader che si contraddicono per una semplice dichiarazione dopo le consultazioni, è un problema del Paese. Se Salvini continua a propinare il centrodestra fa male al Paese, crea tutti problemi che abbiamo già visto".



"Se si rivota M5s può ambire al 40%" - "Non ho nessuna paura delle elezioni e potremmo aumentare i parlamentari, ma poi cosa facciamo, ci ripresentiamo da Mattarella senza una maggioranza certa? Se non ci sono i presupposti si può anche tornare a votare con questa legge elettorale, a meno che non troviamo un modello che dia una maggioranza certa. Noi possiamo ambire al 40%", afferma Di Maio. "La regola dei due mandati - sottolinea - è vigente nel M5s, ma non stiamo affrontando questo dibattito, non si apre ora perché non ci sono nuove elezioni".



"Giovanna Melodia? Sì è la mia nuova fidanzata" - Giovanna Melodia è la sua nuova fidanzata? Chiede Lilli Gruber a Di Maio. "Sì, negli ultimi mesi". "Non abbiamo al momento progetti di matrimonio", risponde poi il capo politico M5s. "Ci amiamo molto - aggiunge parlando dell'attivista Cinque Stelle -, ma queste sono le domande che mi imbarazzano di più".



Salvini: "Di Maio se vuole forno di Renzi si accomodi" - "Paragonare il futuro dell'Italia a un mercato mi sembra irrispettoso, la Lega non è il Pd, mi sembra che ci siano idee confuse. Noi vogliamo un Governo che rispetti il voto degli italiani, centrodestra e M5s. Se Di Maio preferisce il forno di Renzi si accomodi, temo che sia un pane muffo, però libero di fare quello che vuole". Così Matteo Salvini.



Salvini: "Mio avversario era e resta il Pd, non FI" - "Il centrodestra - spiega il leader della Lega - ha un programma comune, è stata la coalizione che ha preso più voti in Italia e che vincerà domenica in Molise e in Friuli il 29 aprile. Che poi Salvini non sia Berlusconi e la Lega non sia Forza Italia e gli italiani abbiano premiato più la Lega che Forza Italia mi riempie di gioia, ma il mio avversario era e rimane il Pd e la sinistra, non ho avversari interni".



Meloni: "Di Maio è arrivato secondo e vuole prendersi il pallone" - "Se Di Maio volesse fare il governo lo faremmo domani mattina, ma lui è arrivato secondo e vuole prendersi il pallone e portarlo via. Il M5s dice di voler rispettare la volontà popolare? Allora lo faccia anche se è arrivato secondo". Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a "Night Tabloid". La guida, aggiunge la Meloni, "spetta a chi è arrivato primo e invece Di Maio è così innovativo che ci vuole proporre chi è arrivato secondo con chi è arrivato terzo. Mi spiace, perché vuole fare lui il presidente del Consiglio, a questo ci tiene proprio e di tutto il resto non gli frega niente, mi sembra poco ragionevole".