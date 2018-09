Di Maio assicura: "Quelle su aumento dell'Iva sono fake news"

Il vicepremier Luigi Di Maio assicura che, nonostante quanto circolato nei giorni scorsi, non ci sarà nessun aumento dell'Iva. "E' una fake news, non è assolutamente vero - ha detto intervenendo a Radio 24 -, perché in questo governo non si permetterà ai soldi di uscire dalla porta ed entrare dalla finestra. Non vogliamo fare il gioco delle tre carte".