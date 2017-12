31 dicembre 2017 21:49 Di Maio al Capodanno di Roma, insorge il Partito democratico La partecipazione del candidato premier al Circo Massimo ha provocato polemiche. E su Facebook ribatte: "Per il Pd è inconcepibile un parlamentare tra la gente..."

Capodanno in piazza a Roma per Luigi Di Maio, candidato premier M5s: è polemica. "Alla festa del Comune di Roma, pagata con soldi pubblici, sul palco ci sarà Di Maio con Virginia Raggi. Campagna elettorale coi soldi dei romani?", ha attaccato su Twitter Stefano Esposito (Pd). La precisazione dei Cinque Stelle: "Non sarà sul palco". E Di Maio su Facebook: "Capisco che per il Pd è inconcepibile che un parlamentare possa stare tra la gente...".

La polemica del Pd: "A Roma umiliati con comizio Di Maio"La notizia della partecipazione di Luigi Di Maio al Capodanno di Roma è stata al centro della giornata politica tra mille polemiche. "Le principali città italiane hanno fatto a gara per organizzare dei bellissimi concerti che riempiranno le loro piazze - ha dichiarato in una nota Luciano Nobili, responsabile Aree metropolitane della Segreteria nazionale del Partito democratico. - A Roma, invece, a cittadini e visitatori della Capitale d'Italia, Virginia Raggi offre lo spettacolo di Luigi Di Maio". "Neanche Beppe Grillo che almeno sapeva far ridere, no, - conclude Nobili - ci becchiamo il tour elettorale di Luigi Di Maio. Pagato dai romani, ovviamente. Una vergogna senza fine. Buon anno Roma, e buona fortuna".