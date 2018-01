Di Maio a Tgcom24: "Telefonata Renzi-De Benedetti è uno scandalo"

"Per me è veramente uno scandalo. Sapere che l'allora presidente del Consiglio dei ministri che allora era Matteo Renzi, mentre stava per fare un decreto legge in 25 minuti che azzerava i risparmi degli italiani, chiamava un imprenditore italiano cioè De Benedetti per dirgli che sta per fare il decreto. Quello attacca e chiama i suoi e dice 'stanno per fare il decreto legge, comprate quelle azioni che ci facciamo i soldi'. Se questo è il modello del Pd, di chi si diceva di sinistra, io questo modello lo combatterò con tutte le mie forze. Non vanno più votati". Così il candidato premier M5s Luigi Di Maio - ospite del direttore di Tgcom24 Paolo Liguri, all'interno della sua trasmissione "Fatti e Misfatti" - sulla telefonata tra De Benedetti e Renzi sul decreto sulle popolari.