"Noi pensiamo che si debba portare avanti l'abolizione della legge Fornero. I costi? Noi abbiamo un progetto che si chiama 'progetto Quota 41' che si basa sul concetto che tu a 41 anni di lavoro devi andare in pensione. Non esiste più la somma del tempo di lavoro e l'età. Vi presenteremo questo progetto anche con le coperture. La legge Fornero va abolita non solo per chi deve andare in pensione ma anche per i giovani che devono trovare lavoro". Così il candidato premier M5S Luigi Di Maio ospite del direttore di Tgcom24 Paolo Liguri, all'interno della sua trasmissione "Fatti e Misfatti".