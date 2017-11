Di Battista: "Nessuna strategia, contribuirò fuori dai palazzi"

"In Italia ci sono esperti in dietrologia, persone che pensano che qualsiasi scelta sia frutto di una strategia: non è così". A dirlo è Alessandro Di Battista, che al Tg5 spiega le sue mosse future dopo l'annuncio di non volersi ricandidare. "Nei mesi prossimi mi dedicherà all'attività politica a cominciare dall'attività parlamentare. E successivamente voglio sostenere il M5S attraverso altre attività al di fuori dei palazzi".