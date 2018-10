Di Battista (M5s):L'Italia è sotto attacco, il governo sia unito

"L'Italia è sotto attacco" e in questa fase "è indispensabile che il governo oggi sia unito". Lo scrive Alessandro Di Battista su Facebook, auspicando che "anche le opposizioni, che hanno il diritto a contrastare la maggioranza, capiscano che qui non è in gioco il destino di un governo ma la speranza che milioni di cittadini ancora hanno nei confronti della politica la quale deve ribadire il suo primato rispetto alla grande finanza".